Собянин отменил обязательную самоизоляцию для пожилых москвичей

В Москве с 8 марта 2021 года домашний режим для людей в возрасте от 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, будет носить рекомендательный характер. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Транспортные карты также будут разблокированы с понедельника.

"Ваш возраст и ваши хронические заболевания — это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжёлой форме попадает 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок", — обратился глава города к этой категории граждан.

Собянин отметил, что если поездку всё же нужно совершить, то отправиться в первую очередь нужно в пункты вакцинации. Он указал, что их в Москве достаточно, а проблем с записью на прививку нет.

"Очень важно, чтобы вы защитили свою жизнь и здоровье. Очень важно и для вас самих, и для всех, кто вас любит. Будьте здоровы! И с наступающим Международным женским днём!", — добавил Собянин.

Ранее Лайф рассказывал, что вакцину "Вектора" разрешили для пациентов старше 60 лет. Препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года, это вторая отечественная вакцина против ковида.

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