Собянин: Заболеваемость ковидом в Москве снизилась в пять раз по сравнению с пиком

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о постепенном улучшении ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, уровень заболеваемости снизился в пять раз по сравнению с пиковыми значениями.

"Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза", — говорится в сообщении на сайте Собянина.

Мэр также рассказал о растущей активности горожан — всё больше пассажиров пользуется общественным транспортом, москвичи посещают открывшиеся кафе, музеи театры и кино.

А ранее в ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса. По прогнозам представителя организации, 2021-й всё ещё будет "годом ковида". По предположению же главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ по ЦФО Андрея Малявина, в России эпидемия может закончиться ближе к середине 2021 года.

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