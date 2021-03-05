Собянин: Заболеваемость ковидом в Москве снизилась в пять раз по сравнению с пиком
Мэр заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом.
Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о постепенном улучшении ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, уровень заболеваемости снизился в пять раз по сравнению с пиковыми значениями.
"Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза", — говорится в сообщении на сайте Собянина.
Мэр также рассказал о растущей активности горожан — всё больше пассажиров пользуется общественным транспортом, москвичи посещают открывшиеся кафе, музеи театры и кино.
А ранее в ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса. По прогнозам представителя организации, 2021-й всё ещё будет "годом ковида". По предположению же главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ по ЦФО Андрея Малявина, в России эпидемия может закончиться ближе к середине 2021 года.
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