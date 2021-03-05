"Ни одним аргументом не убедите": Глава Минздрава Украины категорически против регистрации российской вакцины "Спутник V"
Жителей страны вакцинируют индийским препаратом, созданным по лицензии компании AstraZeneca. Вот только спросом он почему-то не пользуется.
Фото © ТАСС / Hennadii Minchenko / Ukrinform via ZUMA Wire
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в очередной раз заявил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не зарегистрируют в Незалежной "ни при каких обстоятельствах". Речь об этом зашла в ходе правительственного часа в Верховной раде.
"Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован. И ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину", — заявил депутатам Максим Степанов.
Министр отметил, что в других странах Российская Федерация "не забирала территорию и не развязывала войну", поэтому они вольны принимать решение по поводу "Спутника V" как им угодно.
Напомним, что 23 февраля на Украину поступила первая партия индийской вакцины Covishield, созданной по лицензии компании AstraZeneca. В американских СМИ её прозвали "вакциной для стран третьего мира". Экс-президент Пётр Порошенко раскритиковал препарат за неэффективность и назвал его словом на букву "г". А вот действующий глава государства Владимир Зеленский демонстративно привился этой вакциной, пытаясь на собственном примере доказать, что бояться нечего.
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