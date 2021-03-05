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"Ни одним аргументом не убедите": Глава Минздрава Украины категорически против регистрации российской вакцины "Спутник V"

Жителей страны вакцинируют индийским препаратом, созданным по лицензии компании AstraZeneca. Вот только спросом он почему-то не пользуется.

5 марта 2021, 11:06
<p>Фото © ТАСС / Hennadii Minchenko / Ukrinform via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Hennadii Minchenko / Ukrinform via ZUMA Wire

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в очередной раз заявил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не зарегистрируют в Незалежной "ни при каких обстоятельствах". Речь об этом зашла в ходе правительственного часа в Верховной раде.

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"Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован. И ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину", заявил депутатам Максим Степанов.

Министр отметил, что в других странах Российская Федерация "не забирала территорию и не развязывала войну", поэтому они вольны принимать решение по поводу "Спутника V" как им угодно.

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Напомним, что 23 февраля на Украину поступила первая партия индийской вакцины Covishield, созданной по лицензии компании AstraZeneca. В американских СМИ её прозвали "вакциной для стран третьего мира". Экс-президент Пётр Порошенко раскритиковал препарат за неэффективность и назвал его словом на букву "г". А вот действующий глава государства Владимир Зеленский демонстративно привился этой вакциной, пытаясь на собственном примере доказать, что бояться нечего.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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