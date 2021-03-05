Песков назвал безосновательными и голословными обвинения в адрес России по поводу химоружия

Обвинения в адрес России по поводу наличия у неё химического оружия безосновательны и голословны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы понимаем, что, исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, там анонсируется вторая часть санкций. При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на её территории имеется химическое оружие. Никаких данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все программы связанные, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свёрнуты", — отметил Песков.

Он выразил надежду на то, что безумные позывы ввести санкции против российских бизнесменов останутся только на страницах западных СМИ, но подчеркнул, что Москва прорабатывает различные сценарии, чтобы обеспечить интересы всех своих граждан.

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, которым, по мнению США, она обладает, чтобы избежать новых санкций по делу Навального. В Кремле это заявление уже комментировали. По словам Дмитрия Пескова, Россия много лет назад заявила об уничтожении химического оружия и верифицировала эту информацию.

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