В Петербурге за период пандемии коронавируса скончалось 67 медработников
Родственникам 30 из них уже выплатили положенные в этом случае средства.
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В Санкт-Петербурге за время пандемии коронавируса скончалось 67 работников медицинских учреждений. Об этом рассказал глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
"По оперативным данным, которыми мы владеем, за прошедший период пандемии умерло медицинских работников 67 человек. По каждому из них уточняется, связано ли наступление летального исхода с выполнением трудовых обязанностей либо оно произошло не на работе", — рассказал Лисовец.
Глава Комздрава также сообщил, что родственникам 30 погибших медиков уже выплатили положенные в этом случае субсидии, а остальные получат средства после того, как будут "завершены необходимые формальности". Лисовец подчеркнул, что руководство медорганизаций, где заболели или погибли медики, и Комитет здравоохранения не заинтересованы в том, чтобы не выплачивать полагающиеся средства.
Он также отметил, что те, у кого возникли какие-либо сомнения, всегда могут обратиться в Комздрав. Приоритет ведомства — выплатить деньги максимально быстро всем, кто имеет основания.
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