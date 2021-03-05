Банк России назвал топ-3 регионов с самой недоступной ипотекой

Республики Чечня, Ингушетия и Тыва по итогам января 2021 года признаны регионами России с самой недоступной (дорогой) ипотекой. Об этом говорится в исследовании Центробанка. Если средняя ставка по стране, по данным регулятора, составляет 7,23% годовых, то в регионах-лидерах антирейтинга она превышает или вплотную приближается к 8%.