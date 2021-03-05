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Банк России назвал топ-3 регионов с самой недоступной ипотекой

Если средняя ставка по стране, по данным регулятора, составляет 7,23% годовых, то в регионах-лидерах антирейтинга она превышает или вплотную приближается к восьмипроцентной отметке.

5 марта 2021, 10:14

Фото © Pixabay

Республики Чечня, Ингушетия и Тыва по итогам января 2021 года признаны регионами России с самой недоступной (дорогой) ипотекой. Об этом говорится в исследовании Центробанка. Если средняя ставка по стране, по данным регулятора, составляет 7,23% годовых, то в регионах-лидерах антирейтинга она превышает или вплотную приближается к 8%.

Шанс или проклятие: для кого льготная ипотека станет выгоднее, а кому помешает купить жильё

Шанс или проклятие: для кого льготная ипотека станет выгоднее, а кому помешает купить жильё

Топ-3 региона с самой дорогой ипотекой:

Чечня (средняя ставка 8,06%)

Ингушетия (8,03%)

Тува (7,99%)

Самыми доступными ипотечные кредиты ожидаемо оказались в регионах Дальневосточного федерального округа. Там действуют различные программы, в том числе специальные условия по ипотеки под 2%.

Регионы, где дешевле всего взять ипотечный кредит:

Чукотка (4,98%)

Приморье (5,89%)

Якутия (5,94%)

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Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. Она действует до 1 июля. По этой программе можно купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. А Сбербанк увеличил срок льготной ипотеки до 30 лет.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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