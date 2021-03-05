Сладости стали редкостью: россиянки рассказали, что чаще всего получают от работодателей на 8 Марта

Самым популярным подарком на 8 Марта ожидаемо стали цветы — этот вариант отметила треть опрошенных. Другие подарки женщинам на работе дарят значительно реже. 17% респондентов указали, что часто получали от работодателей небольшие сувениры на память, 16% — сладости в подарок, для 13% организовывали корпоратив в честь праздника. 12% жительниц России дарили подарочные сертификаты, а 11% получали премии.

Лишь 5% опрошенных получали в подарок косметику или парфюм, 3% — алкоголь, по 1% — походы в SPA или украшения.

Сервис "Сбермаркет" выяснил, как заказывают подарки на 8 Марта в российские офисы. Стало известно, что в российские компании реже заказывают конфеты в качестве подарка на Международный женский день, а больше — букеты цветов и косметику.

По внутренним данным сервиса, спрос на доставку в офисы косметических наборов и букетов цветов вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом число заказов конфет в подарочных упаковках снизилось на 7%. Реже стали заказывать подарочные пакеты (на 4% меньше заказов), незначительно снизился спрос на поздравительные открытки: их заказывали реже на 1% по сравнению с мартом 2020 года.

Средняя стоимость коробки конфет составила 161 рубль, косметического набора — 254 рубля, а на цветы компании тратят около 4000 рублей.

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