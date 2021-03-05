Песков прокомментировал встречу Путина с иностранцем

Встреча президента России Владимира Путина с иностранным знакомым является личной, информации о том, кто это был, нет. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов, коих немало. Существуют и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Поскольку это личная встреча была, не располагаю информацией, кто был его собеседником", — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос журналиста.

Песков также отметил, что такие встречи не входят в его компетенцию и он не осведомлён, соблюдал ли иностранный гражданин карантин и выполнялись ли какие-либо превентивные меры.

Напомним, в ходе беседы с участниками общероссийской акции #МыВместе Владимир Путин рассказал о встрече в Кремле со своим знакомым — коллегой из-за рубежа. Иностранный гость был удивлён, когда увидел оживлённую Москву на фоне "закрытых" других крупных городов Европы в период пандемии коронавируса. Российский лидер заметил, что его знакомый приехал в нашу страну по делам.

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