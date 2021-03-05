Мэр Таллина призвал закупить и использовать российскую вакцину "Спутник V"

"Я считаю, что если вакцина эффективная, то мы по возможности должны её использовать. Из комментариев специалистов нашей страны я понял, что так это и есть. Сейчас имеется ситуация, при которой страны конкурируют за то, кто первым сможет вакцинировать своё население. Если у нас этой вакцины нет и если её можно получить у России или Китая, то эту возможность нужно использовать", — сказал Кылварт.