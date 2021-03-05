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Мэр Таллина призвал закупить и использовать российскую вакцину "Спутник V"

Поставка препарата в Эстонию необходима, несмотря на политизацию данного вопроса, уверен он.

5 марта 2021, 10:42
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Глава столицы Эстонии Михаил Кылварт заявил порталу Postimees, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" можно использовать для иммунизации граждан страны. Поставка российской вакцины в Эстонию необходима, несмотря на политизацию данного вопроса, уверен мэр Таллина.

"Я считаю, что если вакцина эффективная, то мы по возможности должны её использовать. Из комментариев специалистов нашей страны я понял, что так это и есть. Сейчас имеется ситуация, при которой страны конкурируют за то, кто первым сможет вакцинировать своё население. Если у нас этой вакцины нет и если её можно получить у России или Китая, то эту возможность нужно использовать", — сказал Кылварт.

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По мнению градоначальника, с вопросом закупок "Спутника V" в случае его сертификации медлить нельзя, поскольку в проблемах иммунизации жители Эстонии винят правительство и муниципалитеты, а не Евросоюз, который организовывает поставки вакцины. В связи с этим, если препарат не будет включён в программу централизованных поставок ЕС, эстонские власти могут самостоятельно договориться с Россией о поставках, отметил мэр.

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Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страна готова применять для вакцинации российский препарат "Спутник V", если он будет одобрен для использования в странах Евросоюза.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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