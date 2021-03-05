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"У него появляется ощущение, что он звезда": Психолог рассказала, чем может обернуться внезапная слава скопинского маньяка

По мнению эксперта, жизнь Виктора Мохова разделилась на до и после заключения.

5 марта 2021, 10:57

За такими освобождёнными преступниками, как скопинский маньяк Виктор Мохов, необходимо организовывать строгий контроль и надзор, считает клинический психолог Ирина Коржаева. Таким мнением она поделилась в беседе с Лайфом. Эксперт отметила, что злоумышленника должны были встречать на свободе по-другому, так как сейчас Мохов начинает думать, что он звезда.

"Поездка в Москву на съёмки, журналисты — усугубляют ситуацию, у него появляется ощущение, что он звезда, а звёздам прощается всё. Он вполне может вернуться к старому, будет держаться и будет стараться, но никто не знает, что станет триггером и когда, а главное, и не поймёт, что оно случилось", — отметила психолог.

Скопинский маньяк намерен разыскать своих детей и лично извиниться перед жертвами

Скопинский маньяк намерен разыскать своих детей и лично извиниться перед жертвами

Коржаева также подчеркнула, что 17 лет, которые Мохов провёл в тюрьме, — это очень большой срок, скопинский маньяк много раз обдумал всё произошедшее в своей голове и "пошёл дальше". По словам психолога, фразы, которые использует освобождённый преступник, говорят о том, что его жизнь разделилась на до и после заключения, но, к сожалению, не совершения преступления. Кроме того, судя по его высказываниям, у Мохова нет и намёка на понимание того, что он совершил ужасное.

"Нашёл себе бабушку молодую": Скопинский маньяк вернулся домой и сразу заявил о женитьбе — видео

"Нашёл себе бабушку молодую": Скопинский маньяк вернулся домой и сразу заявил о женитьбе — видео

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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