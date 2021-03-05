Водят аккуратно, но плохо ориентируются: россияне раскрыли, как на самом деле относятся к женщинам-водителям

В преддверии 8 Марта сервис заказа такси "Ситимобил" выяснил, как россияне относятся к работающим водителями женщинам. Данные опроса, в котором поучаствовало более 17 тысяч человек, оказались в распоряжении Лайфа.

Так, большинство россиян (69%) считают, что женщины водят аккуратнее мужчин. При этом 33% опрошенных заявили, что автоледи хуже ориентируется по навигатору. Вместе с тем четверть респондентов уверена, что представительницы прекрасного пола нарушают ПДД чаще мужчин.

Отмечается, что для большинства пассажиров не имеет значения, какого пола водитель. Однако 32% опрошенных мужчин признались, что некомфортно себя чувствуют в поездке с женщиной за рулём.

По результатам опроса также стало известно, что часть женщин-водителей предпочли бы, чтобы к ним применяли феминитивы. Так, среди названных вариантов встречались такие как "таксистка", "женщина-таксист", "шофёрка" и даже "водителка". Однако мужчины-таксисты в большинстве своём считают, что их коллег нужно называть "водитель такси" независимо от пола.

А ранее российские таксисты поделились курьёзными историями о поездках. И, как выяснилось, иногда они могут быть похлеще любого блокбастера.

Авторы