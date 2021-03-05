Стало известно, когда можно будет сделать прививку "Эпиваккороной"
Сегодня также стало известно, что вакцину разрешили применять среди пациентов старше 60 лет.
Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь
Препарат против коронавируса "Эпиваккорона", разработанный новосибирским центром "Вектор", будет доступен для россиян в рамках массовой вакцинации со второй половины марта, об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.
"Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию ("Эпиваккороной". — Прим. Лайфа)", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Это вторая официально одобренная в стране отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации "Эпиваккороной" будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять среди пациентов старше 60 лет.
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