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Стало известно, когда можно будет сделать прививку "Эпиваккороной"

Сегодня также стало известно, что вакцину разрешили применять среди пациентов старше 60 лет.

5 марта 2021, 11:26
<p>Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

Препарат против коронавируса "Эпиваккорона", разработанный новосибирским центром "Вектор", будет доступен для россиян в рамках массовой вакцинации со второй половины марта, об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

"Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию ("Эпиваккороной". — Прим. Лайфа)", отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

Вакцину "Вектора" разрешили для пациентов старше 60 лет

Вакцину "Вектора" разрешили для пациентов старше 60 лет

Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Это вторая официально одобренная в стране отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации "Эпиваккороной" будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять среди пациентов старше 60 лет.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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