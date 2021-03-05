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Ректальные мазки на ковид стали обязательными для иностранцев при въезде в Китай

Медики уверены, что такие тесты точнее, чем пробы из горла или носа.

5 марта 2021, 12:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Китае сделали обязательными анальные мазки на выявление коронавируса для всех иностранцев, въезжающих в страну. Об этом сообщает The Times.

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Отмечается, что для соблюдения этих требований в аэропортах Шанхая и Пекина будут созданы специальные центры тестирования. Медики утверждают, что ректальные пробы на CoViD-19 более эффективны, чем анализы из горла или носа.

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Ранее Лайф рассказывал, что по новой методике тестирования уже проверили более тысячи учащихся и педагогов одной из школ в Пекине. Там был обнаружен бессимптомный больной ковидом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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