Ректальные мазки на ковид стали обязательными для иностранцев при въезде в Китай

В Китае сделали обязательными анальные мазки на выявление коронавируса для всех иностранцев, въезжающих в страну. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что для соблюдения этих требований в аэропортах Шанхая и Пекина будут созданы специальные центры тестирования. Медики утверждают, что ректальные пробы на CoViD-19 более эффективны, чем анализы из горла или носа.

Ранее Лайф рассказывал, что по новой методике тестирования уже проверили более тысячи учащихся и педагогов одной из школ в Пекине. Там был обнаружен бессимптомный больной ковидом.

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