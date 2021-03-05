"Целое кладбище": Жителей Кубани напугала массовая гибель дельфинов и птиц на побережье Чёрного моря — видео

Жителей Кубани напугала массовая гибель птиц на побережье Чёрного моря. Видео © Соцсети

Жители нескольких курортов Краснодарского края — Анапы, Джубги, Геленджика и других — обнаружили на побережье Чёрного моря большое количество трупов птиц и пришли в ужас. По данным местных СМИ, погибших пернатых оказалось около ста особей. В некоторых местах на берег также выбросило мёртвых дельфинов. Очевидцы поделились страшными кадрами в соцсетях.

"Вот гуляем в районе Витязевского пляжа, и смотрите, что творится. По всему пляжу вот такие уточки, нырочки. Целое кладбище", — рассказала одна из местных жительниц.

Люди решили, что причиной массовой гибели животных стали проблемы с экологией, однако специалисты опровергли эту теорию. Краевая ветеринарная служба сразу же взяла пробы для лабораторных исследований, первоначально никаких опасных инфекций у птиц не обнаружено.

"Один из факторов, который влияет на гибель, так называемую массовую, хотя по нашим понятиям она не массовая, — погодные условия — в разы вылов рыбы сократился. Это говорит о втором факторе — отсутствии кормовой базы", — рассказал начальник государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Управление ветеринарии города Геленджика" Орест Пилавов, сообщает издание "Россия. Кубань".

Отмечается, что по факту обнаружения трупов диких птиц проверку проводит Россельхознадзор.

В начале февраля Лайф рассказывал, что в Амурской области из-за 50-градусных морозов птицы начали гибнуть прямо на лету. Пернатых решили подкармливать, чтобы помочь им пережить холода.

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