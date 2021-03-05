В московском детсаду учитель рисования карандашом проткнула ногу четырёхлетней девочке
Малышке потребовалась помощь медиков.
В московском детсаду педагог карандашом проткнула ногу четырёхлетней девочке. Видео © LIFE
В одном из детских садов Москвы преподаватель рисования карандашом проткнула четырёхлетней воспитаннице ногу. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что накануне девочка пожаловалась маме на боль в ноге и рассказала об инциденте с учительницей, который произошёл на занятии. Женщина заметила на правом бедре малышки покраснение и повезла её в травмпункт. Там медики вытащили из ноги пострадавшей грифель карандаша.
Как сообщил источник, сама педагог всячески отрицает причастность к произошедшему и утверждает, что карандаш в ногу девочки мог воткнуть кто-то из детей.
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Это не первый случай неадекватного поведения воспитательницы. В прошлом году женщина била девочку по рукам, но тогда конфликт удалось сгладить после вмешательства руководства детского сада, педагог принесла извинения.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве родители пожаловались на избиения и унижения малышей в частном детсаду. Заведующая все обвинения отрицает, утверждая, что доказательства смонтированы.
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