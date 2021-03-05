Совет директоров МТС назначил нового президента компании
Свой пост он займёт 13 марта.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок
Совет директоров МТС назначил нового президента компании. Им стал первый вице-президент по клиентском опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслав Николаев. Об этом говорится в сообщении организации.
Отмечается, что в новую должность Николаев вступит 13 марта, а Алексей Корня, который возглавлял оператора последние три года, будет рекомендован совету директоров АФК "Система" на должность первого вице-президента корпорации.
Новому главе предстоит упрочить рыночные позиции МТС как экосистемы цифровых сервисов на базе возможностей телекоммуникационных сетей, завершив глобальную трансформацию бренда оператора, отметил председатель совета директоров компании Феликс Евтушенко.
Если оставить сим-карту без присмотра, можно лишиться всех денег в банке, защищены от этого способа взлома единицы
Николаев пришёл в компанию в 2004 году и начал работу в блоке продаж и обслуживания. Затем он занимал руководящие должности в российском подразделении МТС, а в 2017 году его назначили вице-президентом по маркетингу. Позже к его обязанностям добавились вопросы клиентского опыта и экосистемного развития.
Ранее Лайф рассказывал, что оператор МТС запустил в Москве пользовательскую пилотную сеть 5G. Оценить работу первого в России высокоскоростного безлимитного интернета можно в 14 точках столицы.
Выбор редакции
МТС восстановила работу сети после крупного сбоя
В Кремле подтвердили назначение первого замдиректора ФСБ
Суд обязал Навального выплатить бизнесмену Пригожину полмиллиона рублей
Голикова: 5 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса
Лукашенко рассказал, что запретил бы в первую очередь при "настоящей диктатуре"
Комментариев: 0