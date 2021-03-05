Совет директоров МТС назначил нового президента компании. Им стал первый вице-президент по клиентском опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслав Николаев. Об этом говорится в сообщении организации.

Отмечается, что в новую должность Николаев вступит 13 марта, а Алексей Корня, который возглавлял оператора последние три года, будет рекомендован совету директоров АФК "Система" на должность первого вице-президента корпорации.

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Николаев пришёл в компанию в 2004 году и начал работу в блоке продаж и обслуживания. Затем он занимал руководящие должности в российском подразделении МТС, а в 2017 году его назначили вице-президентом по маркетингу. Позже к его обязанностям добавились вопросы клиентского опыта и экосистемного развития.