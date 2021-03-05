В России впервые запустили безлимитную пользовательскую 5G-сеть

Оператор МТС запустил в Москве пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Оценить работу первого в России высокоскоростного безлимитного интернета можно в 14 точках столицы.

5G от МТС уже доступна на Лубянке, Никольской улице, Большой Дмитровке, в Театральном проезде, на Кузнецком Мосту, Тверском бульваре, а также в Зарядье, Парке Горького и некоторых других местах.

Однако самостоятельно подключиться к 5G пока не получится. МТС будет автоматически выбирать пользователей, которые часто бывают в указанных локациях, владеют подходящим смартфоном и потребляют много трафика. Им придёт СМС-оповещение с приглашением подключиться к пилотной сети.

В компании уточнили, что абоненты МТС с 5G-совместимыми смартфонами смогут испытать "все преимущества нового стандарта" со скоростью до 1,5 Гбит/c.

Ранее Лайф сообщал, что затраты на развитие 5G в России могут превысить триллион рублей. По мнению экспертов, активное внедрение нового поколения мобильной связи начнётся в 2024 году.

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