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Швырявшего детей на пол омского изверга лишили родительских прав

Злоумышленник пробудет в СИЗО до 30 марта.

5 марта 2021, 12:09
<p>Обвиняемый в истязании детей житель Омска. Фото © СК РФ</p>

Обвиняемый в истязании детей житель Омска. Фото © СК РФ

Суд лишил родительских прав 45-летнего жителя Омска, которого обвиняют в истязании двух детей — пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки. Об этом сообщает портал NGS55.ru.

Отмечается, что сам обвиняемый на заседании не присутствовал — его показывали по видеосвязи. Перед вынесением решения в суде ещё раз включили видео с издевательствами над детьми.

Сам злоумышленник продолжит находиться в следственном изоляторе до 30 марта, так как, по версии следствия, он мог оказать давление на детей, если бы остался на свободе. Свою вину мужчина не признал, расследование уголовного дела продолжается.

"Воспитание в спортивном режиме". Швырявший детей на пол омский изверг объяснил издевательства "состоянием несостояния" — видео

"Воспитание в спортивном режиме". Швырявший детей на пол омский изверг объяснил издевательства "состоянием несостояния" — видео

Напомним, жителя Омска задержали после появления в соцсетях шокирующего видео, как он с силой швыряет двух своих детей на пол. Сняла эти кадры мать девочки и мальчика.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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