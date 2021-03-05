Швырявшего детей на пол омского изверга лишили родительских прав

Суд лишил родительских прав 45-летнего жителя Омска, которого обвиняют в истязании двух детей — пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки. Об этом сообщает портал NGS55.ru.

Отмечается, что сам обвиняемый на заседании не присутствовал — его показывали по видеосвязи. Перед вынесением решения в суде ещё раз включили видео с издевательствами над детьми.

Сам злоумышленник продолжит находиться в следственном изоляторе до 30 марта, так как, по версии следствия, он мог оказать давление на детей, если бы остался на свободе. Свою вину мужчина не признал, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, жителя Омска задержали после появления в соцсетях шокирующего видео, как он с силой швыряет двух своих детей на пол. Сняла эти кадры мать девочки и мальчика.

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