Швырявшего детей на пол омского изверга лишили родительских прав
Злоумышленник пробудет в СИЗО до 30 марта.
Обвиняемый в истязании детей житель Омска. Фото © СК РФ
Суд лишил родительских прав 45-летнего жителя Омска, которого обвиняют в истязании двух детей — пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки. Об этом сообщает портал NGS55.ru.
Отмечается, что сам обвиняемый на заседании не присутствовал — его показывали по видеосвязи. Перед вынесением решения в суде ещё раз включили видео с издевательствами над детьми.
Сам злоумышленник продолжит находиться в следственном изоляторе до 30 марта, так как, по версии следствия, он мог оказать давление на детей, если бы остался на свободе. Свою вину мужчина не признал, расследование уголовного дела продолжается.
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Напомним, жителя Омска задержали после появления в соцсетях шокирующего видео, как он с силой швыряет двух своих детей на пол. Сняла эти кадры мать девочки и мальчика.
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