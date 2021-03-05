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Жестокий рецидивист изнасиловал и зарезал 13-летнюю школьницу и теперь проведёт всю жизнь в колонии

38-летний мужчина совершил преступление вскоре после освобождения.

5 марта 2021, 12:04
<p>Александр Брежнев. Скриншот<a href="https://www.tulapressa.ru/2021/03/ubijcu-13-letnej-shkolnicy-iz-borodinskogo-prigovoren-k-pozhiznennomu-sroku/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CbDGxVLwGFs&t=58s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ТелеТула</a></p>

Александр Брежнев. Скриншот © YouTube / ТелеТула

Сегодня Тульский областной суд вынес обвинительный приговор 38-летнему Александру Брежневу. Ранее неоднократно судимый житель посёлка Бородинский признан виновным в жестоком убийстве 13-летней школьницы, совершённом летом 2020-го. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Суд учёл позицию гособвинителя и приговорил Брежнева к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. При этом отметим, что мужчина признан виновным в совершении двух изнасилований, поставлении в опасность заражения ВИЧ-инфекцией и совершении иных действий сексуального характера, похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве с особой жестокостью.

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Напомним, Александр Брежнев похитил девочку 25 июня у районного дома культуры и отвёл в лес, где жестоко избил и изнасиловал, после чего зарезал. 26 июня поисковый отряд "Лиза алерт" приступил к поискам 13-летней школьницы. Из-за пропажи подростка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Тело девочки нашли 28 июня. По подозрению в убийстве был задержан Александр Брежнев.

Позднее дело было передано в Следственный комитет. При этом в ходе следствия было допрошено более 100 свидетелей, а также проведено 18 сложных экспертиз (молекулярно-генетических, сексолого-психиатрических, комиссионных медицинских) и несколько опознаний.

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В ходе расследования также установили, что 17 июня 2020 года, то есть на следующий день после освобождения Брежнева из колонии, он изнасиловал свою знакомую, заразив её ВИЧ-инфекцией, однако тогда из-за угроз мужчины в свой адрес девушка не стала обращаться в полицию.

Ранее Лайф писал, что в Чите арестовали мужчину, застрелившего школьницу через дверь.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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