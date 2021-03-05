Жестокий рецидивист изнасиловал и зарезал 13-летнюю школьницу и теперь проведёт всю жизнь в колонии

Сегодня Тульский областной суд вынес обвинительный приговор 38-летнему Александру Брежневу. Ранее неоднократно судимый житель посёлка Бородинский признан виновным в жестоком убийстве 13-летней школьницы, совершённом летом 2020-го. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Суд учёл позицию гособвинителя и приговорил Брежнева к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. При этом отметим, что мужчина признан виновным в совершении двух изнасилований, поставлении в опасность заражения ВИЧ-инфекцией и совершении иных действий сексуального характера, похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве с особой жестокостью.

Напомним, Александр Брежнев похитил девочку 25 июня у районного дома культуры и отвёл в лес, где жестоко избил и изнасиловал, после чего зарезал. 26 июня поисковый отряд "Лиза алерт" приступил к поискам 13-летней школьницы. Из-за пропажи подростка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Тело девочки нашли 28 июня. По подозрению в убийстве был задержан Александр Брежнев.

Позднее дело было передано в Следственный комитет. При этом в ходе следствия было допрошено более 100 свидетелей, а также проведено 18 сложных экспертиз (молекулярно-генетических, сексолого-психиатрических, комиссионных медицинских) и несколько опознаний.

В ходе расследования также установили, что 17 июня 2020 года, то есть на следующий день после освобождения Брежнева из колонии, он изнасиловал свою знакомую, заразив её ВИЧ-инфекцией, однако тогда из-за угроз мужчины в свой адрес девушка не стала обращаться в полицию.

Ранее Лайф писал, что в Чите арестовали мужчину, застрелившего школьницу через дверь.

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