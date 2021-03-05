Соседи разбежались в ужасе, увидев, как продавец овощей несёт в руках голову 17-летней дочери

Жители штата Уттар-Прадеш стали свидетелями страшного зрелища, развернувшегося на одной из улиц. Прямо перед ними спокойно шёл продавец овощей по имени Сарвеш Кумар, который нёс в руках отрубленную голову, пишет World Of Buzz.

Видео © Twitter / NewsroomPostCom

Преступник направлялся в участок, путь до которого составлял два километра, и попал на видео. Правоохранителям он рассказал жуткую историю. Мужчина застал свою 17-летнюю дочь дома одну, запер и обезглавил, так как узнал, что та встречается с парнем, который ему не нравится. Сарвеш заявил, что убил бы и бойфренда девушки, если бы нашёл.

Я сделал это. Больше никого не было. Я закрыл засов и сделал это. Тело в комнате Сарвеш Кумар

Фото © OpIndia

После признания злодея немедленно арестовали, а тело его дочери действительно обнаружили дома. Также под стражу заключили жену Сарвеша, отмечает Daily Mail. Согласно данным Национального бюро регистрации преступлений, в прошлом году в штате Уттар-Прадеш было зарегистрировано наибольшее количество преступлений против женщин. Убийства членов семьи из-за того, что они состоят в отношениях, известны как "убийства чести".

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