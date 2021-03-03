"Если любишь — простишь": Последние записи в соцсети невесты из Новосибирска, застреленной женихом
1 марта в квартире на Учительской улице в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили два трупа. 40-летний Григорий Ц. застрелил свою 37-летнюю сожительницу Александру во время романтического ужина, а затем покончил с собой. Рядом нашли обручальное кольцо и записку: "Сашенька, я люблю тебя больше жизни! Выходи за меня замуж". Вероятно, девушка предложение отвергла.
В течение последнего месяца перед гибелью Александра нередко публиковала в соцсетях цитаты о любовных отношениях. О том, что мужчин не надо добиваться, что они должны совершать поступки ради девушек. "Когда мужчина решает твои проблемы или когда мчит через весь город, чтобы забрать тебя или вызволить из какой-то беды, — это что-то бесценное", — гласила одна из записей.
Мужиков, которых надо добиваться, лично я недостойна. Пусть их добиваются другие бабы, а я пойду налью себе винишка
Однако за мнимой бравадой проскальзывали и другие мысли — например, о том, что в паре важно уметь обсуждать болезненные вопросы: "Мужчина и женщина, умеющие серьёзно и честно разговаривать, — лучшие психологи друг для друга. Вся эта заумная психология отношений совершенно не нужна, если с близким человеком можно открыто поговорить и прояснить происходящее". А в статусе девушка оставила печальное послание: "Если по-настоящему любишь, то простишь". И эти записи зазвучали особенно трагично после того, как стали известны подробности о жизни влюблённых.
Фото © Соцсети
Проблемы в отношениях пары назрели уже давно. Григорий и Александра прожили вместе 15 лет, пишет КП. Однако девушку сожительство перестало устраивать. Она хотела узаконить отношения и наконец завести детей, но мужчина не горел энтузиазмом — от первого брака у него уже росли сын и дочь. И в какой-то момент терпение Саши лопнуло.
Саша мечтала родить ребёнка, но Григорий был против. Она столько лет ждала от него предложения о замужестве, а его и так всё устраивало. Жили они плохо в последнее время, он унижал её постоянно и даже избивал. Она как-то рассказывала, что стояла на кухне и резала мясо для собак, а он прошёл мимо и плюнул ей в лицо. Я знаю, что она 22 февраля собрала свои вещи и ушла к другому. Он испугался, что может потерять её навсегда, пригласил на ужин в воскресенье, чтобы помириться
На ужин девушка пришла, но возвращаться к Григорию уже не хотела, решив начать новую жизнь. Мужчина, видимо, такого не стерпел. Он выстрелил в голову возлюбленной, а затем покончил с собой. По словам близких, убийца в конце 90-х был в боевой командировке в Чечне, после возвращения из которой стал проявлять агрессию. Соседи же рассказали, что погибший организовывал бои без правил, а прежде работал в силовых структурах.
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