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Категорий: 18

Москвич получил пулю в глаз от приятеля и прожил с ней 17 лет

Несчастный случай произошёл ещё в студенчестве, но о нём он не стал никому рассказывать.

5 марта 2021, 11:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Столичные полицейские начали проверку после того, как 35-летний житель Москвы признался, что вот уже 17 лет он живёт с пулей в глазу. По словам Алексея, несчастный случай произошёл с ним ещё в студенческие годы.

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В Самаре ребёнок год ходил с пулей в животе из-за страха вернуться в интернат

Как сообщает Mash, в 2003 году в мужчину случайно выстрелил сосед по общежитию, который разбирал пневматический пистолет. Однако пострадавший тогда не стал обращаться за помощью к медикам или в полицию, так как испугался проверок.

Всю жизнь держать в секрете этот случай Алексею не удалось. Обратиться к врачам мужчину вынудила необходимость: ему нужно сделать процедуру МРТ, а проводить её с наличием снаряда внутри нельзя.

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Девушка с пулей во лбу пришла в московскую больницу

Отмечается, что полицейские заинтересовались этим делом и начали проверку. Также в ближайшее время москвичу проведут операцию по извлечению пули.

Ранее Лайф писал, что в Техасе мужчина хотел потискать собаку, а она прострелила ему ногу из пистолета. Пуля прошила бедро мужчины насквозь.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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