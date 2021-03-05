Москвич получил пулю в глаз от приятеля и прожил с ней 17 лет
Несчастный случай произошёл ещё в студенчестве, но о нём он не стал никому рассказывать.
Фото © Pixabay
Столичные полицейские начали проверку после того, как 35-летний житель Москвы признался, что вот уже 17 лет он живёт с пулей в глазу. По словам Алексея, несчастный случай произошёл с ним ещё в студенческие годы.
Как сообщает Mash, в 2003 году в мужчину случайно выстрелил сосед по общежитию, который разбирал пневматический пистолет. Однако пострадавший тогда не стал обращаться за помощью к медикам или в полицию, так как испугался проверок.
Всю жизнь держать в секрете этот случай Алексею не удалось. Обратиться к врачам мужчину вынудила необходимость: ему нужно сделать процедуру МРТ, а проводить её с наличием снаряда внутри нельзя.
Отмечается, что полицейские заинтересовались этим делом и начали проверку. Также в ближайшее время москвичу проведут операцию по извлечению пули.
Ранее Лайф писал, что в Техасе мужчина хотел потискать собаку, а она прострелила ему ногу из пистолета. Пуля прошила бедро мужчины насквозь.
Выбор редакции
Соседи разбежались в ужасе, увидев, как продавец овощей несёт в руках голову 17-летней дочери
Наркодилер в Подмосковье выстрелил в полицейского, но его спасли наручники в нагрудном кармане — видео
Швырявшего детей на пол омского изверга лишили родительских прав
Источник поставил под сомнение выводы NASA о самой серьёзной аварии в космосе за 5 лет
Рэпер 6ix9ine раскрыл причину своего исчезновения, выложив кадры, где он толще на 27 кг
Комментариев: 0