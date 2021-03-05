Армения отказалась участвовать в Евровидении
Решение принято в связи с последними событиями в стране.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Армения отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение в 2021 году. Об этом заявило Общественное телевидение республики.
"После всесторонних обсуждений и переговоров Общественное телевидение заявляет, что Армения в этом году не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение", — сообщает медиаресурс.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с "произошедшими событиями, нехваткой времени и другими объективными причинами", которые не позволяют подготовить страну к участию в конкурсе надлежащим образом.
Напомним, в этом году Евровидение пройдёт 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) с участием исполнителей из 40 стран. При этом организаторы допускают, что в связи с CoViD-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее. Ранее Лайф сообщал, что в шорт-лист претендентов на участие в песенном конкурсе от России попали Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz, а также дуэт #2Маши.
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