СКР: В незаконных акциях 23 и 31 января участвовало 1,4 тысячи подростков

Следственный комитет располагает данными об участии в несогласованных акциях протеста, которые проходили в ряде крупных российских городов 23 и 31 января, более 1,4 тыс. подростков. Об этом сообщил на заседании коллегии ведомства его руководитель Александр Бастрыкин. При этом он признался, что разделяет идею Маркса о том, что ребёнок избежит неприятностей и противоправных поступков, если у него не останется ни минуты свободного времени.

"Получены данные об участии в прошедших противоправных митингах 1422 несовершеннолетних", — проинформировал глава СКР, предложив проанализировать, чем дети занимаются в регионах.

По информации уполномоченного по правам ребёнка в России Анны Кузнецовой, на несанкционированных митингах в России 23 января было задержано около 300 подростков. Большинство несовершеннолетних в основном приходили из любопытства, так как были проинформированы о мероприятии посредством соцсетей. В связи с этим в Совфеде предложили блокировать интернет-ресурсы за призывы к незаконным акциям.

Позже Следственный комитет завёл уголовное дело против главы сети "штабов Навального" за призывы несовершеннолетних к участию в акциях, а школьникам рассказали об альтернативных способах выражения своей гражданской позиции без участия в незаконных мероприятиях.

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