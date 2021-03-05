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СКР: В незаконных акциях 23 и 31 января участвовало 1,4 тысячи подростков

В ведомстве предложили проанализировать, чем дети занимаются в регионах в свободное время.

5 марта 2021, 11:35
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Следственный комитет располагает данными об участии в несогласованных акциях протеста, которые проходили в ряде крупных российских городов 23 и 31 января, более 1,4 тыс. подростков. Об этом сообщил на заседании коллегии ведомства его руководитель Александр Бастрыкин. При этом он признался, что разделяет идею Маркса о том, что ребёнок избежит неприятностей и противоправных поступков, если у него не останется ни минуты свободного времени.

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"Получены данные об участии в прошедших противоправных митингах 1422 несовершеннолетних", — проинформировал глава СКР, предложив проанализировать, чем дети занимаются в регионах.

По информации уполномоченного по правам ребёнка в России Анны Кузнецовой, на несанкционированных митингах в России 23 января было задержано около 300 подростков. Большинство несовершеннолетних в основном приходили из любопытства, так как были проинформированы о мероприятии посредством соцсетей. В связи с этим в Совфеде предложили блокировать интернет-ресурсы за призывы к незаконным акциям.

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Позже Следственный комитет завёл уголовное дело против главы сети "штабов Навального" за призывы несовершеннолетних к участию в акциях, а школьникам рассказали об альтернативных способах выражения своей гражданской позиции без участия в незаконных мероприятиях.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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