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В Минцифры ответили на слухи об отключении домашнего интернета у части россиян

Без возможности выйти в Сеть абоненты не останутся, заверили в ведомстве.

5 марта 2021, 11:22
<h1>Фото © Pixabay</h1>

Фото © Pixabay

Пользователи в России не останутся без домашнего интернета. В этом заверил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Канцуров, комментируя соответствующие сообщения, появившиеся в прессе.

Ранее издание РБК сообщило, что 11 марта в России закончится действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц, из-за чего часть абонентов останутся без домашнего доступа к Сети.

"В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц", — приводит сайт ведомства слова Канцурова.

Как пояснил специалист, уже сейчас операторы могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот, тем самым продолжая предоставлять услуги доступа в Сеть. При этом необходимо своевременно заменить абонентское оборудование. Это нужно для исключения перебоев со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов — лишь нескольких тысяч человек в разных регионах России.

Омскому тиктокеру "Лёхе из деревни", который выходил в Сеть с берёзы, установили вышку связи

Омскому тиктокеру "Лёхе из деревни", который выходил в Сеть с берёзы, установили вышку связи

А ранее Лайф изучил стоимость интернета в разных регионах России и составил рейтинг средней стоимости на тариф с максимальной скоростью 100 Мбит/с.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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