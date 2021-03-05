В Минцифры ответили на слухи об отключении домашнего интернета у части россиян
Без возможности выйти в Сеть абоненты не останутся, заверили в ведомстве.
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Пользователи в России не останутся без домашнего интернета. В этом заверил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Канцуров, комментируя соответствующие сообщения, появившиеся в прессе.
Ранее издание РБК сообщило, что 11 марта в России закончится действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц, из-за чего часть абонентов останутся без домашнего доступа к Сети.
"В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц", — приводит сайт ведомства слова Канцурова.
Как пояснил специалист, уже сейчас операторы могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот, тем самым продолжая предоставлять услуги доступа в Сеть. При этом необходимо своевременно заменить абонентское оборудование. Это нужно для исключения перебоев со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов — лишь нескольких тысяч человек в разных регионах России.
А ранее Лайф изучил стоимость интернета в разных регионах России и составил рейтинг средней стоимости на тариф с максимальной скоростью 100 Мбит/с.
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