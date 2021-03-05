В Минцифры ответили на слухи об отключении домашнего интернета у части россиян

Пользователи в России не останутся без домашнего интернета. В этом заверил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Канцуров, комментируя соответствующие сообщения, появившиеся в прессе.

"В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц", — приводит сайт ведомства слова Канцурова.

Как пояснил специалист, уже сейчас операторы могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот, тем самым продолжая предоставлять услуги доступа в Сеть. При этом необходимо своевременно заменить абонентское оборудование. Это нужно для исключения перебоев со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов — лишь нескольких тысяч человек в разных регионах России.