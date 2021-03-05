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Лайф узнал о состоянии подростка, сбежавшего от полицейских через окно 17-го этажа в Москве

Ранее возлюбленная парня, с которой его застали в момент интимной близости, попросила не привлекать его к ответственности.

5 марта 2021, 11:07

Фото © Pixabay

Московский подросток, который сбежал от полицейских и разъярённого дедушки своей подруги через окно 17-го этажа, когда их застали в момент интимной близости, всё ещё находится в реанимации, но у врачей положительные прогнозы касательно его состояния. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в скором времени молодого человека переведут в обычную палату.

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Ранее Лайф рассказывал, что возлюбленная мальчика, с которой его и застали во время интимной сцены, попросила не привлекать парня к ответственности и отказалась писать заявление. Девочка по наставлению тёти сообщила, что её принудили к половому акту, однако экспертиза не нашла следов насилия.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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