Лайф узнал о состоянии подростка, сбежавшего от полицейских через окно 17-го этажа в Москве
Ранее возлюбленная парня, с которой его застали в момент интимной близости, попросила не привлекать его к ответственности.
Фото © Pixabay
Московский подросток, который сбежал от полицейских и разъярённого дедушки своей подруги через окно 17-го этажа, когда их застали в момент интимной близости, всё ещё находится в реанимации, но у врачей положительные прогнозы касательно его состояния. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в скором времени молодого человека переведут в обычную палату.
Ранее Лайф рассказывал, что возлюбленная мальчика, с которой его и застали во время интимной сцены, попросила не привлекать парня к ответственности и отказалась писать заявление. Девочка по наставлению тёти сообщила, что её принудили к половому акту, однако экспертиза не нашла следов насилия.
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