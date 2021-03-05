Лайф узнал о состоянии подростка, сбежавшего от полицейских через окно 17-го этажа в Москве

Московский подросток, который сбежал от полицейских и разъярённого дедушки своей подруги через окно 17-го этажа, когда их застали в момент интимной близости, всё ещё находится в реанимации, но у врачей положительные прогнозы касательно его состояния. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.