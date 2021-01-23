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Регион
Опубликовано 23 января 2021, 22:11
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Кузнецова сообщила, что на незаконных митингах задержали около 300 подростков

Фото © Facebook / Анна Кузнецова

Фото © Facebook / Анна Кузнецова

Омбудсмен отметила, что несовершеннолетние в основном приходили из любопытства, так как были проинформированы о мероприятии.

На несанкционированных митингах в России 23 января было задержано около 300 подростков. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Сейчас ведётся подсчёт. По предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России: в Москве — цифра около 70, в Санкт-Петербурге — порядка 30, — написала детский омбудсмен в "Фейсбуке".

Кузнецова отметила, что подростки в основном приходили из любопытства, так как были проинформированы о мероприятии. Полиция, по её словам, старалась как можно скорее вытащить несовершеннолетних из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью, удалось избежать.

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Тем не менее не обошлось без инцидентов. Маленькие дети, которых родители взяли на митинги, терялись в толпе. Им помогали уполномоченные, находившиеся рядом, а отцы из Совета отцов общались с детьми и родителями, добавила омбудсмен.

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Сейчас уже эти дети и родители возвращаются к обычной жизни, организаторы и агитаторы, вероятно, получат свои гонорары, а мы не исключаем, что получим обращения от участников незаконных акций, так как могут возникнуть различные затруднения из-за участия в подобных мероприятиях, — заключила Кузнецова.

Ранее в ОНК насчитали в Москве более 600 задержанных за участие в незаконной акции протеста.

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Никита Никонов
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