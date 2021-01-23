Кузнецова сообщила, что на незаконных митингах задержали около 300 подростков

Омбудсмен отметила, что несовершеннолетние в основном приходили из любопытства, так как были проинформированы о мероприятии.

На несанкционированных митингах в России 23 января было задержано около 300 подростков. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— Сейчас ведётся подсчёт. По предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России: в Москве — цифра около 70, в Санкт-Петербурге — порядка 30, — написала детский омбудсмен в "Фейсбуке".

Кузнецова отметила, что подростки в основном приходили из любопытства, так как были проинформированы о мероприятии. Полиция, по её словам, старалась как можно скорее вытащить несовершеннолетних из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью, удалось избежать.

Тем не менее не обошлось без инцидентов. Маленькие дети, которых родители взяли на митинги, терялись в толпе. Им помогали уполномоченные, находившиеся рядом, а отцы из Совета отцов общались с детьми и родителями, добавила омбудсмен.

— Сейчас уже эти дети и родители возвращаются к обычной жизни, организаторы и агитаторы, вероятно, получат свои гонорары, а мы не исключаем, что получим обращения от участников незаконных акций, так как могут возникнуть различные затруднения из-за участия в подобных мероприятиях, — заключила Кузнецова.