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Регион
Опубликовано 23 января 2021, 22:07
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Мощнейший взрыв машины с газом убил десятки человек в Нигерии — видео

17 пострадавших находятся в больнице с сильными ожогами.

На юго-востоке Нигерии, в городе Агбор, взорвалась машина для перевозки газа. Об этом сообщила местная газета The Nation.

На газозаправочной станции, где произошла трагедия, как минимум 30 человек погибли. Повреждено более 30 домов. В больницу врачи доставили 17 пострадавших с сильными ожогами.

По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка из раздаточного шланга. Местные власти расследуют обстоятельства инцидента.

Взрыв газа произошёл на рынке в Краснодаре, один человек погиб — видео

Ранее 30 человек погибли в Багдаде, где взрыв устроили террористы.

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Николай Абрамов
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