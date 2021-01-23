Мощнейший взрыв машины с газом убил десятки человек в Нигерии — видео
17 пострадавших находятся в больнице с сильными ожогами.
Footage of the gas explosion that took place at Agbor, Delta State, today pic.twitter.com/7LEl0qnmHM— Instablog9ja (@instablog9ja) January 22, 2021
На юго-востоке Нигерии, в городе Агбор, взорвалась машина для перевозки газа. Об этом сообщила местная газета The Nation.
На газозаправочной станции, где произошла трагедия, как минимум 30 человек погибли. Повреждено более 30 домов. В больницу врачи доставили 17 пострадавших с сильными ожогами.
По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка из раздаточного шланга. Местные власти расследуют обстоятельства инцидента.
Ранее 30 человек погибли в Багдаде, где взрыв устроили террористы.