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Регион
Опубликовано 22 января 2021, 18:27

Взрыв газа произошёл на рынке в Краснодаре, один человек погиб — видео

Пострадали ещё два человека.

Видео © Соцсети, LIFE

Пожар произошёл на цветочном рынке в Краснодаре. По предварительной информации, после разгерметизации взорвался газовый баллон. В результате один человек погиб, двое пострадали. С места происшествия было эвакуировано 100 человек, рассказал источник Лайфа в экстренных службах.

По информации собеседника, изначальная площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Локализация пожара была объявлена в 21:21 по местному времени (совпадает с московским).

Лайф публикует первое видео с места взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане

Ранее сегодня взрыв прогремел на нефтяном предприятии в Татарстане. ЧП произошло при испытаниях сжатым воздухом, двое погибли.

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Эмила Сидорова
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