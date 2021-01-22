Взрыв газа произошёл на рынке в Краснодаре, один человек погиб — видео

Пожар произошёл на цветочном рынке в Краснодаре. По предварительной информации, после разгерметизации взорвался газовый баллон. В результате один человек погиб, двое пострадали. С места происшествия было эвакуировано 100 человек, рассказал источник Лайфа в экстренных службах.