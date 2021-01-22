Взрыв газа произошёл на рынке в Краснодаре, один человек погиб — видео
Пострадали ещё два человека.
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Пожар произошёл на цветочном рынке в Краснодаре. По предварительной информации, после разгерметизации взорвался газовый баллон. В результате один человек погиб, двое пострадали. С места происшествия было эвакуировано 100 человек, рассказал источник Лайфа в экстренных службах.
По информации собеседника, изначальная площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Локализация пожара была объявлена в 21:21 по местному времени (совпадает с московским).
Ранее сегодня взрыв прогремел на нефтяном предприятии в Татарстане. ЧП произошло при испытаниях сжатым воздухом, двое погибли.