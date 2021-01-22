В Госдуме объяснили, как депутат смог проголосовать в день своей смерти

Умерший парламентарий поддержал сразу восемь законопроектов.

Член Комитета Государственной думы по контролю и регламенту Владимир Поздняков объяснил, каким образом умерший от коронавируса депутат Ваха Агаев в день своей смерти проголосовал сразу за восемь законопроектов, передаёт радиостанция "Говорит Москва".

По словам Позднякова, за коллег по фракции в случае их отсутствия могут проголосовать однопартийцы. Он пояснил, что за Агаева проголосовали другие депутаты, полагая, что он отсутствует на заседании.

— Могли на автомате, что говорится, как за отсутствующего проголосовать. А в это время у нас бывают отсутствующие, потому что без обеда работают и уходят, чтобы поддержать ушедшего, за него нажимают кнопку. Так же получилось и здесь. Это просто ошибка. Больше этого не повторится, я вам обещаю, — сказал депутат.

Поздняков подчеркнул, что коллеги покойного Агаева проголосовали за него без какого-либо умысла. Он уверен, что эти голоса никак не могли повлиять на принятие законопроектов и ситуация не требует официальной проверки.

Отметим, что с октября 2016 года депутаты официально не имеют права голосовать за отсутствующих коллег по доверенности. Однако иногда парламентарии регламент нарушают.

Как писал Лайф, депутат Государственной думы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавирусной инфекции 23 сентября 2020 года. Парламентарию было 67 лет.