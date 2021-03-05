Вирусологи оценили возможность массовой вакцинации "Эпиваккороной"

Стало известно, что вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", будет доступна для россиян в рамках массовой вакцинации уже во второй половине марта 2021 года. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов, а также директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с Лайфом оценили возможность массовой вакцинации этим препаратом.

"В инструкции к "Эпиваккороне" представлен её состав: она не содержит живых вирусов и даже нуклеиновых кислот. Это позволяет предположить, что она подходит для более чувствительного контингента, то есть людей с онкологическими, аллергическими заболеваниями и иммунодефицитом", — сказал Жемчугов.

По словам иммунолога, подбирать вакцину для себя пациент должен самостоятельно, но лишь после обстоятельного разговора с врачом. Специалист отметил, что сейчас наблюдается заинтересованность людей во всех трёх зарегистрированных вакцинах отечественного производства. При этом очень важно дождаться официальных отчётов по клиническим исследованиям этих препаратов, что может существенно повлиять на выбор между ними как врачей, так и пациентов.

"Если было принято решение о регистрации вакцины, значит, государство гарантирует её безопасность. Что касается конкуренции, то пока дефицит вакцин в любом случае существует, и это тоже бесплатно. Стоит надеяться, что теперь больше людей пойдёт вакцинироваться, но всё-таки у нас вакцинация должна осуществляться по рекомендации врача. Здесь также важен вопрос об объёме производства и количестве доступных вакцин", — пояснил Колбасов.

Как подчеркнул вирусолог, важно дождаться того момента, когда в стране будет налажена дистрибуция. "В полезности этого мероприятия нет оснований сомневаться", чем больше вакцин будет представлено на рынке, тем цена на них будет ниже, а доступность выше, резюмировал эксперт.

Ранее Лайф сообщал, что отечественную вакцину от коронавируса "Эпиваккорона" разрешили применять среди пациентов старше 60 лет.

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