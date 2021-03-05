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Сбежавший от полицейских через окно 17-го этажа подросток дал первые показания

В тот день инициатором близости, с его слов, вообще была девушка.

5 марта 2021, 15:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Московский подросток, который сбежал от полицейских и разъярённого дедушки своей подруги через окно 17-го этажа, пришёл в себя и рассказал подробности произошедшего. Об этом сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах. Как утверждает парень, половой акт с девушкой состоялся по обоюдному согласию. Кроме того, именно она была инициатором близости в тот день.

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По словам нашего собеседника, до этого инцидента влюблённым подросткам приходилось не раз уединяться в подъезде, так как другого места для интимной близости у школьников просто не было. Отмечается, что после того, как дедушка девочки затащил юных любовников в квартиру, подросток испугался звонка в полицию, поэтому и решился на прыжок.

Ранее Лайф рассказывал, что возлюбленная мальчика, с которой его и застали во время интимной сцены, попросила не привлекать парня к ответственности и отказалась писать заявление. Девочка по наставлению тёти сообщила, что её принудили к половому акту, однако экспертиза не нашла следов насилия.

Ранее Лайф писал, что в Киеве 13-летнего подростка подозревают в изнасиловании семилетнего племянника-инвалида. Родители пострадавшего попросили присмотреть за ребёнком, пока их не будет дома.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Николай Озеров
Николай Озеров

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