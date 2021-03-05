Замуж невтерпёж: жених-иностранец развёл москвичку на $25 тысяч

Москвичка стала жертвой мошенников из-за сильного желания выйти замуж за иностранца. Видео © LIFE

Жительница Москвы Диана О., работающая парикмахером, стала жертвой мошенников из-за того, что сильно хотела выйти замуж за иностранца и безоговорочно доверяла возлюбленному. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 45-летняя женщина познакомилась с мужчиной по имени Майкл Беннат в одном из специализированных приложений в апреле 2020 года. Какое-то время общение пары не выходило за пределы программы, но позже Диана решила перенести переписку в WhatsApp.

Спустя два месяца Майкл сообщил, что собирается лететь в Индию на заработки. После того как мужчина прибыл в страну, он пожаловался возлюбленной, что у него возникли сложности из-за поломки оборудования, и попросил у Дианы в долг 1700 долларов. Пылая нежными чувствами к Майклу и надеясь на скорое замужество, москвичка перевела ему эти средства.

В ответ иностранец заявил, что хочет вернуть женщине все деньги, однако решил сделать это не совсем обычным методом, отправив посылку. Мужчина рассказал Диане, как она может отследить её перемещение, а через какое-то время женщине позвонил человек, который стал говорить с ней по-английски. Москвичка заявила, что плохо знает язык, и предложила продолжить общение через электронную почту. Туда и пришло письмо, в котором сообщалось, что обещанная посылка прибыла в российскую столицу.

Однако забрать подарок от возлюбленного Диана сразу не смогла — для этого ей нужно было оплатить различные пошлины. Суммы были настолько большими, что женщине пришлось обратиться за помощью к знакомым, один из которых взял для неё кредит.

Общая сумма ущерба, в которую в том числе входят одолженные иностранцу средства, составила 6,5 миллиона рублей и 17 тысяч долларов, отметил источник в правоохранительных органах. Когда долгожданная посылка была в руках москвички, она обнаружила в ней пачку бумаги формата А4, халат, дешёвые часы и сумку. Сейчас женщина пытается вернуть деньги, которые ей заняли знакомые.

Ранее Лайф рассказывал об учительнице из Москвы, которая удалённо "вышла замуж" за лжеамериканца и перевела ему полмиллиона рублей. Мошенник уверял, что он очень богат и вот-вот прилетит к возлюбленной. А другой жительнице столицы повезло больше. Она чуть не стала жертвой злоумышленника, но вовремя увидела статью Лайфа о "заработке" ухажёра.

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