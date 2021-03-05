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Задушившую полуторагодовалую девочку опекуншу отправили в колонию на 10 лет

Обвиняемая полностью отрицала причастность к преступлению.

5 марта 2021, 16:19
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1545959/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет России</a></p>

Фото © Следственный комитет России

Жительницу Тверской области, которая задушила полуторагодовалую девочку, находившуюся под её опекой, признали виновной в совершении преступления и приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что после задержания женщины и предъявления ей первоначального обвинения расследование уголовного дела продолжалось. Правоохранители провели большое количество экспертиз, следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Кроме того, сама обвиняемая, несмотря на прямые доказательства, свою причастность к преступлению полностью отрицала.

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Напомним, ужасающая история произошла в Тверской области в апреле 2020 года. Сообщалось, что женщина из-за внезапной личной неприязни закрыла малышке нос и рот, препятствуя доступу кислорода, и удерживала, пока девочка не задохнулась.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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