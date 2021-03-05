Задушившую полуторагодовалую девочку опекуншу отправили в колонию на 10 лет
Обвиняемая полностью отрицала причастность к преступлению.
Фото © Следственный комитет России
Жительницу Тверской области, которая задушила полуторагодовалую девочку, находившуюся под её опекой, признали виновной в совершении преступления и приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Отмечается, что после задержания женщины и предъявления ей первоначального обвинения расследование уголовного дела продолжалось. Правоохранители провели большое количество экспертиз, следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Кроме того, сама обвиняемая, несмотря на прямые доказательства, свою причастность к преступлению полностью отрицала.
Напомним, ужасающая история произошла в Тверской области в апреле 2020 года. Сообщалось, что женщина из-за внезапной личной неприязни закрыла малышке нос и рот, препятствуя доступу кислорода, и удерживала, пока девочка не задохнулась.
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