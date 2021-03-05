В США оценили "секретное" оружие российских Су-57, испытание которого попало на видео
Экспертов интересует, как именно удалось модернизировать ГШ-30-1.
Аналитики издания The National Interest оценили мощь бортовой пушки ГШ-30-1, установленной на российском истребителе пятого поколения Су-57. Ранее в Сети появилось видео, на записи представлены наземные испытания и демонстрируется стрельба по мишени. Американские эксперты указали на огромный потенциал боевой нагрузки истребителя.
Между тем специалистов интересует, как именно ГШ-30-1 была улучшена, если сравнивать с оригиналом — советской моделью 80-х годов прошлого века. По мнению аналитиков, вероятно раскачивание корпуса из-за сильной вибрации и создания повышенного уровня шума. Для истребителя, в частности столь незаметного, как Су-57, это может оказаться проблемой.
По предположению экспертов, модернизировать ГШ-30-1 под Су-57 удалось благодаря наработкам инженеров времён СССР.
А в конце января было опубликовано видео с полётом первого серийного Су-57. Самолёт передали Минобороны в рамках заказа на 57 боевых машин. Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа. За 2021 год ещё четыре таких истребителя должны пополнить ряды российских ВВС.
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