Политолог оценил вероятность введения новых санкций против РФ

Стало известно, что власти США и Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций в отношении РФ, направленных против суверенного долга и российских бизнесменов. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН и член Общественной палаты Никита Данюк заявил телеканалу RT, что Москве всё же стоит готовиться к новым санкциям со стороны Запада, поскольку этим странам необходимо поддерживать антироссийскую риторику на высоком уровне.

"Мне кажется, что Соединённые Штаты и Великобритания действительно готовы реализовать дополнительный санкционный виток в отношении нашей страны", — сказал Данюк.

Он пояснил, что под ограничительные меры, вероятнее всего, подпадут в первую очередь конкретные персоны. При этом, по утверждению собеседника телеканала, реальные основания для введения санкций отсутствуют, тем более если речь идёт "о так называемом применении химоружия".

При этом эксперт отметил, что санкции используются Западом, чтобы отвлечь социум от существующих там внутригосударственных проблем. Кроме того, зарубежным властям необходимо постоянно и на высоком уровне поддерживать антироссийскую риторику. В целом, по мнению Данюка, России не стоит опасаться новых санкций.

"Это не первые санкции и далеко не последние. Я думаю, что попытки с помощью инструментов недобросовестной конкуренции нашу страну как-то затормозить или затормозить её развитие продолжатся и дальше, а поводы будут изыскиваться самые изощрённые", — заключил специалист.

А ранее политолог Александр Шатилов высказал мнение, что на данный момент Запад не готов к противостоянию и обострению отношений с Россией.

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