На Урале обвинённого в педофилии 83-летнего тренера отпустили под домашний арест

Тренера, обвинённого в педофилии, отпустили под домашний арест. Видео © "ВКонтакте" / Ura.ru

Житель Урала, 83-летний тренер по теннису Николай Ражев, которого 11-летняя воспитанница обвинила в домогательствах, сделал заявление после того, как его отправили под домашний арест. Об этом сообщает Ura.ru.

Подозреваемый в педофилии пожелал всем здоровья и поблагодарил своих адвокатов, а также тех, кто его поддерживал. Изначально арест Ражева должен был пройти под стражей, однако Свердловский областной суд отменил соответствующее решение нижестоящей инстанции и назначил уральцу более мягкую форму заключения. Под домашним арестом он пробудет до 25 апреля.

Сообщается, что 11-летняя девочка рассказала маме, что Ражев к ней приставал. Это показание и легло в основу обвинения, по которому пожилого мужчину арестовали.

Ранее Лайф рассказывал, что убийца вышел по УДО и стал совращать подростков под предлогом обучения магии. Во время жуткого "обряда" педофил жестоко хлестал юных "волшебников", а затем выжигал раскалённым воском пятиконечную звезду. Мать злоумышленника попыталась его оправдать. По словам женщины, всё было заранее оговорено, в том числе форма "обряда".

Авторы