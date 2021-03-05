На Урале обвинённого в педофилии 83-летнего тренера отпустили под домашний арест
Мужчина поблагодарил тех, кто его поддерживает.
Тренера, обвинённого в педофилии, отпустили под домашний арест. Видео © "ВКонтакте" / Ura.ru
Житель Урала, 83-летний тренер по теннису Николай Ражев, которого 11-летняя воспитанница обвинила в домогательствах, сделал заявление после того, как его отправили под домашний арест. Об этом сообщает Ura.ru.
Подозреваемый в педофилии пожелал всем здоровья и поблагодарил своих адвокатов, а также тех, кто его поддерживал. Изначально арест Ражева должен был пройти под стражей, однако Свердловский областной суд отменил соответствующее решение нижестоящей инстанции и назначил уральцу более мягкую форму заключения. Под домашним арестом он пробудет до 25 апреля.
Сообщается, что 11-летняя девочка рассказала маме, что Ражев к ней приставал. Это показание и легло в основу обвинения, по которому пожилого мужчину арестовали.
Ранее Лайф рассказывал, что убийца вышел по УДО и стал совращать подростков под предлогом обучения магии. Во время жуткого "обряда" педофил жестоко хлестал юных "волшебников", а затем выжигал раскалённым воском пятиконечную звезду. Мать злоумышленника попыталась его оправдать. По словам женщины, всё было заранее оговорено, в том числе форма "обряда".
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