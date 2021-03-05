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"Ванёк, плохое закончится": Российский лыжник призвал напарника по сборной "перетерпеть" после провального этапа в мужской эстафете на ЧМ

При этом нашей команде удалось занять в гонке второе место.

5 марта 2021, 18:40
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Российский лыжник Алексей Червоткин, для которого первый этап в мужской эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе стал феноменальным, обратился со словами поддержки к своему партнёру по команде Ивану Якимушкину. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Стоит отметить, что Якимушкин на втором этапе растерял почти минуту преимущества и передал эстафету с отставанием более 20 секунд. Сам Червоткин признался, что после командной гонки на Олимпийских играх в Пхёнчхане ему тоже было нелегко, ведь тогда он выступал после болезни и завалил свой этап.

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"Не сломался, но было неприятно. Столько всего высказывали и выливали. Люди переходили на личности. Не понимаю таких. Главное — я их не знаю. Это не мои друзья и не мои знакомые. Ванёк (Иван Якимушкин. — Прим. Лайфа), когда-то плохое закончится. Не может быть всегда хорошо. Нужно перетерпеть. Не расстраивайся. Всё будет нормально", — сказал Червоткин.

Напомним, сборная РФ выиграла серебро в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам. Первое место досталось норвежцам, бронзу взяли французы. Помимо Алексея Червоткина и Ивана Якимушкина за нашу команду бежали Артём Мальцев и Александр Большунов. Для России это уже четвёртая медаль на данном мировом первенстве.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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