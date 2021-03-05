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Собянин заявил о подготовке Москвы к возобновлению фестивалей

При этом градоначальник заметил, что решение будет приниматься исходя из ситуации с ковидом.

5 марта 2021, 18:58
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что ключевые массовые мероприятия в столице в этом году состоятся, в том числе Урбанистический форум. В интервью программе "Время" на Первом канале он отметил, что город готовится также к возобновлению фестивалей, но всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

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"Мы готовимся к активной фестивальной деятельности. Точно будет проведён Урбанистический форум Москвы, а что касается фестивалей — будем смотреть и ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве. Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся", — отметил Собянин.

Ранее градоначальник сообщил, что заболеваемость ковидом в Москве снизилась в пять раз по сравнению с пиковыми значениями. Кроме того, власти столицы отменили с 8 марта обязательную самоизоляцию для пожилых москвичей и тех, кто имеет хронические заболевания.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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