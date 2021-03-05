Собянин заявил о подготовке Москвы к возобновлению фестивалей

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что ключевые массовые мероприятия в столице в этом году состоятся, в том числе Урбанистический форум. В интервью программе "Время" на Первом канале он отметил, что город готовится также к возобновлению фестивалей, но всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом.