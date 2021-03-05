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Суд оштрафовал сибиряка, который в WhatsApp-чате обозвал оппонента "ослом" на латыни

Однако истец остался недоволен таким решением.

5 марта 2021, 19:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Новосибирске суд оштрафовал двух местных жителей за то, что один из них обозвал своего оппонента ослом, а второй поправил его, написав оскорбление на латыни. Конфликт разгорелся во время жарких дебатов в WhatsApp-чате дольщиков, сообщает Ngs. И судя по всему, дешевле ругаться на латыни.

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По данным портала, за обычного осла присудили штраф в размере семи тысяч рублей, а вот за использование этого же слова на латинском языке — три тысячи. Кроме того, участников конфликта обязали возместить судебные издержки обиженному новосибирцу.

Отмечается, что решением суда остались недовольны обе стороны. Так, ответчики собираются оспорить штрафы. Истец же считает приговор несправедливым и планирует взыскать со своих обидчиков по двести тысяч рублей.

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Ранее Лайф писал, что губернатор оскорбил жителя Курганской области, назвав его "прыщом на теле народа". Грубое сообщение глава региона чуть позже удалил, но в Сети остался скриншот.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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