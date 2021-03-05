Суд оштрафовал сибиряка, который в WhatsApp-чате обозвал оппонента "ослом" на латыни

В Новосибирске суд оштрафовал двух местных жителей за то, что один из них обозвал своего оппонента ослом, а второй поправил его, написав оскорбление на латыни. Конфликт разгорелся во время жарких дебатов в WhatsApp-чате дольщиков, сообщает Ngs. И судя по всему, дешевле ругаться на латыни.

По данным портала, за обычного осла присудили штраф в размере семи тысяч рублей, а вот за использование этого же слова на латинском языке — три тысячи. Кроме того, участников конфликта обязали возместить судебные издержки обиженному новосибирцу.

Отмечается, что решением суда остались недовольны обе стороны. Так, ответчики собираются оспорить штрафы. Истец же считает приговор несправедливым и планирует взыскать со своих обидчиков по двести тысяч рублей.

Ранее Лайф писал, что губернатор оскорбил жителя Курганской области, назвав его "прыщом на теле народа". Грубое сообщение глава региона чуть позже удалил, но в Сети остался скриншот.

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