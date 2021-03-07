С крестами и транспарантами: на Кипре православная молодёжь протестует против песни для Евровидения про дьявола — видео
Демонстранты потребовали заменить композицию для выступления на конкурсе.
На Кипре продолжаются протесты против песни El Diablo, которую должна исполнить на Евровидении певица Элена Цагрину. По мнению активистов, недопустимо, чтобы "сатанинская" композиция представляла страну на международном конкурсе.
Православная молодёжь Кипра считает, что эта песня — гимн тёмным силам, она "провозглашает подчинение человека тьме и унижению и оскорбляет народ", сообщает газета "Филелефтерос".
От религиозных споров к прямым угрозам: на Кипре разгорелся скандал из-за выбора "сатанинской" песни для Евровидения
Протестующие передали директору отдела новостей Кипрской телерадиовещательной корпорации резолюцию с протестом. В ней отмечается, что ещё есть время выбрать для исполнения на Евровидении композицию, которая "осветит проблему выживания государства и греческой православной общины на Кипре".
Фото © Twitter / thesstoday1
Демонстранты вышли к зданию корпорации с крестами и плакатами, на которых были призывы к покаянию и лозунг "Нет нечестивым". Во избежание инцидентов на место митинга была стянута полиция. После акции протестующие ушли.
Ранее стало известно, что Армения отказалась участвовать в Евровидении.
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