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Инфекционисты предрекли рост заболеваемости коронавирусом к середине весны

Спад может начаться в мае.

7 марта 2021, 00:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Число заразившихся коронавирусом может увеличиться в середине весны, такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости. Обусловлено это различными факторами", — сказал специалист в интервью РИА "Новости".

Тимаков отметил, что у тех, кто перенёс коронавирус в лёгкой или бессимптомной форме в первую волну, иммунитет уже снизился, эти люди могут заболеть повторно. По словам врача, прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной, поскольку многие люди не обращались в больницу из страха уйти на самоизоляцию.

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Инфекционист объяснил, как долго заболевшие коронавирусом дети остаются заразны

Второй фактор роста заболеваемости — это сезонность. Инфекционист считает, что после зимы у населения наблюдается снижение иммунитета, а влажный воздух определённой температуры способствует распространению вируса.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский согласился с Тимаковым, но выразил надежду, что затем число случаев заражения ковидом снизится, поскольку идёт активная кампания вакцинации. Специалист добавил, что статистика по CoViD-19 может держаться на одном уровне, поскольку "есть люди, которые не встречались с вирусом".

Ранее учёный рассказал, кому может потребоваться повторная вакцинация от коронавируса.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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