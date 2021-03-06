Гематолог назвала группы крови, обладатели которых чаще болеют раком
Заболевание лишь на 20% связано с генетикой, остальные 80% зависят от образа жизни.
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Некоторые люди имеют предрасположенность к онкологии. В частности, по данным статистики, существует взаимосвязь между риском развития рака и группой крови. Об этом рассказала врач-гематолог Юлия Ненашева в интервью Пятому каналу.
По словам специалиста, люди со второй группой крови на 20% чаще страдают раком желудка, а со второй и четвёртой — поджелудочной железы. При этом связь между группой крови и раком толстого кишечника или молочной железы пока не выявлена.
Пациенты с первой группой в целом менее подвержены развитию онкологии, в том числе заболеваниям кожи, лёгких и яичников. Врач напомнила, что болезнь лишь на 20% связана с генетикой, остальные 80% определяются образом жизни и привычками.
"Группу крови мы изменить не можем, а ликвидировать вредные привычки и следить за здоровьем — вполне", — заключила Ненашева.
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