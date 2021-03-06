"Этого ждали все": Бузова объявила о возвращении "Дома-2"
Артистка призвала желающих участвовать в кастинге.
Бузова объявила о возвращении "Дома-2". Видео © dom2magazine
Весной этого года реалити-шоу "Дом-2" возобновит показы, сообщила телеведущая Ольга Бузова. Какие перемены ждут передачу, она не уточнила.
"Этого ждали все. Этой весной легендарное мега реалити-шоу "Дом-2" возвращается. <…> Новая весна, новая любовь, новый "Дом-2", — сказала Ольга Бузова на видео, опубликованном на странице dom2magazine в "Инстаграме".
Артистка призвала желающих участвовать в кастинге. Подписчики с радостью встретили новость и в комментариях признались, что ждут новый формат.
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Ранее стало известно, что скандальная телестройка прекращает своё существование после 16 лет в эфире из-за низких рейтингов и проблем с рекламодателями. Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что "Дом-2" продолжится на другом канале: "Он не закрывается, но он заканчивает свой выход на канале ТНТ, это правда. Ничего комментировать не буду — всё увидите в эфире".
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