"Этого ждали все": Бузова объявила о возвращении "Дома-2"

Бузова объявила о возвращении "Дома-2". Видео © dom2magazine

Весной этого года реалити-шоу "Дом-2" возобновит показы, сообщила телеведущая Ольга Бузова. Какие перемены ждут передачу, она не уточнила.

"Этого ждали все. Этой весной легендарное мега реалити-шоу "Дом-2" возвращается. <…> Новая весна, новая любовь, новый "Дом-2", — сказала Ольга Бузова на видео, опубликованном на странице dom2magazine в "Инстаграме".

Артистка призвала желающих участвовать в кастинге. Подписчики с радостью встретили новость и в комментариях признались, что ждут новый формат.

Ранее стало известно, что скандальная телестройка прекращает своё существование после 16 лет в эфире из-за низких рейтингов и проблем с рекламодателями. Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что "Дом-2" продолжится на другом канале: "Он не закрывается, но он заканчивает свой выход на канале ТНТ, это правда. Ничего комментировать не буду — всё увидите в эфире".

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