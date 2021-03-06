В России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из транспорта детей-безбилетников

С 7 марта в России вступает в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта неоплаченный проезд лиц младше 16 лет, если их не сопровождают взрослые.

"С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребёнка из‑за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность", — приводятся слова спикера Госдумы Вячеслава Володина на сайте нижней палаты парламента.

Он отметил, что оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья. Володин привёл в пример инцидент в Кировской области, когда кондуктор высадил из автобуса 12-летнюю девочку в 20-градусный мороз. Спикер подчеркнул, что эта ситуация не должна повториться.

Также с воскресенья меняется порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Отныне регионы смогут сами вводить контролирующие механизмы, а должностные лица получают право требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность.

Закон был принят Госдумой 16 февраля. На следующий день его одобрил Совет Федерации. Президент России Владимир Путин подписал закон 24 февраля.

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