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В Москве пьяная компания попыталась угнать машину скорой помощи, пока врачи застряли в лифте — видео

Молодые люди обматерили водителя и несколько раз ударили его.

6 марта 2021, 20:52

В Москве пьяная компания попыталась угнать машину скорой помощи, пока врачи застряли в лифте. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве пьяная компания попыталась угнать автомобиль скорой помощи, в то время как бригада врачей застряла в лифте.

Как стало известно Лайфу, молодые люди употребляли спиртное в квартире на улице Кухмистерова, а затем зачем-то переместились в коридор. Там они разбили окно, один из парней сильно порезался осколком. По этому поводу и были вызваны медики.

Когда приехали врачи, товарищи пострадавшего начали стучать по дверям лифта и кричать, чтобы они поднимались быстрее. Лифт прибыл на этаж, но не смог открыть повреждённые ударами створки и застрял.

Тогда компания спустила порезавшегося друга вниз самостоятельно и попыталась погрузить его в скорую. Она приказала водителю немедленно ехать в больницу, но получила отказ, потому что шофёр не имеет права уезжать без бригады.

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Нетрезвые хулиганы несколько раз ударили мужчину, сопровождая всё это нецензурной лексикой, попытались забрать ключи и самостоятельно завести автомобиль.

Водитель получил перелом ушной раковины, сотрясение мозга и сильный ушиб челюсти. Побои были зафиксированы в травмопункте, написано заявление в полицию. В машине скорой помяты задние двери, сломаны носилки и оборудование.

Ранее Лайф сообщал, что пьяный житель Екатеринбурга напал на бригаду скорой помощи.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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