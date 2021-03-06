Художник продал популярный мем за полтора миллиона рублей

34-летний американский художник-концептуалист и программист Райдер Риппс на аукционе цифрового искусства заработал значительную сумму за известный мем Deal with it. Об этом сообщается на сайте криптографической платформы Foundation.

Риппс продал NFT-токен — уникальный цифровой сертификат, который предоставляет эксклюзивное право на мем за 23 тысячи долларов (свыше 1,5 миллиона рублей).

"Покупателю переходят все права на мем, включая оригинальный шаблон в Photoshop", — сообщил в описании к лоту художник.

С английского языка Deal with it переводится как "Смирись с этим". Риппс в 2010 году начал распространять этот мем со своего портала Dump.fm.

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