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Основатель Twitter выставил на аукцион свой первый твит. Цена достигла $1 млн

Первое сообщение в соцсети было опубликовано 21 мая 2006 года.

6 марта 2021, 14:56
<p>ТАСС / ZUMA</p>

ТАСС / ZUMA

Свой первый твит выставил на продажу основатель компании Twitter Джек Дорси. Сообщение о продаже своего поста 15-летней давности он разместил на сайте Valubles.

"Просто настраиваю свой Twitter", — говорится в посте, который был опубликован 21 мая 2006 года.

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Только за первый час за твит предложили 90 тысяч долларов. Затем цена подскочила до 363 тысяч долларов. Однако ещё чуть позже нашёлся самый одержимый идеей завладеть этим твитом — некто с ником justinsuntron предложил за него баснословный миллион долларов.

Твит продаётся в формате NFT — невзаимозаменяемого токена. NFT представляет собой уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и даёт эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

Напомним, что не так давно Twitter, наравне с Facebook и Instagram, был назван лидером про производству деструктивного контента.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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