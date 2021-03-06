Основатель Twitter выставил на аукцион свой первый твит. Цена достигла $1 млн

Свой первый твит выставил на продажу основатель компании Twitter Джек Дорси. Сообщение о продаже своего поста 15-летней давности он разместил на сайте Valubles.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

"Просто настраиваю свой Twitter", — говорится в посте, который был опубликован 21 мая 2006 года.

Только за первый час за твит предложили 90 тысяч долларов. Затем цена подскочила до 363 тысяч долларов. Однако ещё чуть позже нашёлся самый одержимый идеей завладеть этим твитом — некто с ником justinsuntron предложил за него баснословный миллион долларов.

Твит продаётся в формате NFT — невзаимозаменяемого токена. NFT представляет собой уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и даёт эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

Напомним, что не так давно Twitter, наравне с Facebook и Instagram, был назван лидером про производству деструктивного контента.

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