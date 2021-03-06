Пропавшая в Волгограде мать двоих детей сама вернулась домой и сразу же умерла

В Волгограде нашли мать двоих детей, которая несколько дней назад вышла из дома и пропала. Женщина сама вернулась домой, однако практически сразу умерла, сообщает портал V1.

37-летнюю Елену Левентуеву обнаружили сотрудники правоохранительных органов у неё на даче. При этом накануне дом проверяли, но никого не нашли. Женщину довезли до дома, расспросив по пути о том, где она находилась. Полицейским она рассказала, что её никто насильно не удерживал и других противоправных действий не совершал. Отмечается, что состояние Елены было схоже с алкогольным опьянением, однако спиртным от неё не пахло. По приезде домой женщина внезапно скончалась.

"Домой её привезли живой и здоровой. Но дома она скончалась. Причины выясняются. Телесных повреждений на ней нет", — рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, Елена Левентуева ушла из дома 4 марта, сообщив, что направляется в банк. После этого женщину никто не видел. Сперва она не отвечала на звонки, но ближе к ночи телефон вовсе оказался отключён.

Авторы