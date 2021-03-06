Турчинов рассказал свою версию причины потери Украиной Крыма
По его мнению, Киев смог бы сохранить Крым, если бы не отказался от ядерного оружия.
Фото © Facebook / Олександр Турчинов
Украина потеряла Крым из-за плачевного состояния армии страны в 2014 году. Такое заявление сделал экс-председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов.
"Вы знаете, когда говорят, что Крым можно было защитить <...> Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну", — сказал он в эфире телеканала "24".
Он считает, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия и не подписала бы в 2010 году харьковские соглашения, согласно которым Черноморский флот России мог пребывать на территории страны, то Крым можно было бы сохранить. Турчинов также назвал одной из причин экономическую неготовность страны к боевым действиям. Согласно его словам, в начале 2014 года в казначействе страны было всего около 100 000 гривен.
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